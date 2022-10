La explosiva frase de Britney Spears en contra de su padre

En su extenso mensaje, Britney Spears, acusó a su padre de haberla tratado como a un “perro” y a toda su familia de haber arruinado su vida. "¡Vamos, padre sabio, quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro!", escribió.

briney spears.jpg Foto: Britney Spears con su padre, James Parnell Spears

Las frases más fuertes de Britney Spears a su padre, James Parnell Spears

Más adelante, Britney Spears cuestionó por llamarla "gorda" en reiteradas ocasiones, así como vivir permanentemente ebrio.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡mi familia arruinó mi vida! Ellos me trataron como a un put* perro. Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo, el miedo de estar asustada por lo que él haría. ¡Él nunca fue un padre para mí porque siempre estaba ebrio!", sentenció la cantante.

Pero lo más duro llegó después, y es que en otra publicación la "Princesa del Pop" confesó cuál es su deseo para su padre y tutor: “¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al put* Dios para que recibas solo cinco minutos del dolor que sentí en ese lugar durante cuatro meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”, escribió Britney Spears.