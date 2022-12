La esposa de Ángel Di María reveló el chat premonitorio que tuvieron antes de ganar la Copa

La esposa del delantero de la Selección compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra el chat con el jugador el día previo al 3-3 contra los galos, cuando marcó el 2 a 0 parcial en el primer tiempo.

Y más adelante le insistió: "Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley", anticipó Ángel Di María, confiando en su trabajo en la cancha y el del resto de los jugadores de la Selección Argentina.

View this post on Instagram A post shared by TN - Todo Noticias (@todonoticias)

"Me afloja el cuerpo ese mensaje, no sé qué carajo decirte", le respondió Jorgelina. Y Ángel Di María le respondió con firmesa: "No tenés que decir nada". Para terminar, la esposa de la estrella decidió agregar junto a la captura de pantalla: "Elegimos creer y se dió".

El festejo de la Selección Argentina terminó con sobrevuelo en helicópteros

Por lo menos cinco horas estuvo la Selección Argentina recorriendo las calles en un micro diseñado especialmente para esta caravana que tuvo más convocatoria de lo esperado. Y aunque todo transcurrió con bastante tranquilidad, al pasar de las horas la euforia era mayor, y cada vez era más complicado avanzar con el micro por la cantidad de gente.

En un instante, dos personas se tiraron de un puente, una cayó dentro del micro con los jugadores, y el otro cayó a la multitud, y un rato después, cambiaron los planes y pararon el recorrido por tierra. Acto seguido, los Campeones fueron llevados a tres helicópteros que los esperaban y así culminar este festejo con una vuelta olímpica que por supuesto, pasó por el obelisco, donde esperaban la mayoría de las personas.