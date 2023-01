La emotiva carta que Andy Kusnetzoff le dedicó a Lionel Messi

Fue este lunes en el programa de radio-streaming 'Perros de la Calle' que Lionel Messi rompió el silencio y luego de una larga y tendida charla, el conductor lo sorprendió, leyéndole una carta que le había escrito. "Te escribí una carta... Me gusta porque estamos solos acá tranquilos, te la pienso leer. Bancatela" , le adelantó entre risas nerviosas Andy Kisnetzoff y procedió a leerla.

"Querido Leo, es difícil hablar con vos sin ponerse nervioso. Parecés un tipo simple al que le gusta comer asado con amigos, escuchar música como todos, pero no sos uno más. O sí lo sos, pero especial", comenzó diciendo.

Y más adelante agregó: "Hace mucho que no pasaba ver a tanta gente junta feliz. Sin grieta, sin diferencias. Gente que estaba frustrada, gente que estaba dolida. Personas que no llegan a fin de mes o no tienen laburo o perdieron un ser querido... todos salieron a la calle a festejar. ¿Sentiste eso?", le dijo.

La respuesta de Lionel Messi a la carta de Andy Kusnetzoff

Finalmente, Andy Kisnetzoff le agradeció a Lionel Messi "por darlo todo y por ser argentino" y la emotiva carta terminó con un abrazo entrañable que se hizo viral en redes.

"Muchas gracias, muchas gracias", fue lo primero que le respondió el 10 notablemente emocionado por las líneas del conductor. Y luego le expresó: "Sentí un poco eso, creo que un le regalamos a la gente un mes inolvidable, que va a quedar para siempre, que va a ser imborrable. La gente salía a festejar después de cada partido, estuvo un mes en el que no le importaba nada".