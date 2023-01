La emoción de Peter Lanzani por la nominación de Argentina, 1985 en los Oscar

El filme Argentina, 1985 fue nominado a los Premios Oscar 2023 como mejor película extranjera y uno de sus protagonistas, Peter Lanzani no pudo contener la emoción al hablar sobre el trabajo que realizó en la reconocida película que ha había obtenido un Globo de Oro.

En una entrevista para TN Central, Peter Lanzani, expresó la alegría por la nominación. “Miraba los premios y desde siempre me gusta el cine, así que tener la posibilidad de estar ahí es un sueño para todos”, dijo.

El actor que representó a Luis Moreno Ocampo en Argentina, 1985,hizo énfasis en lo significativo de obtener esta nominación, sobre todo por tratarse de una película que relata una historia fundamental para la democracia en Argentina.

Argentina, 1985: Lo que fue para Peter Lanzani trabajar con Ricardo Darín

“Es importantísimo, es un mensaje de esperanza y es lindo tener la posibilidad de representar a tu país con una historia como esta, que invita a recordar y no olvidar”, indicó el histrión protagonista del filme dirigido por Santiago Mitre.

“Nosotros teníamos la certeza y la ilusión de poder llegarle a la gente, aportando dentro de nuestras dinámicas y de lo que sabemos hacer: contar una historia a manos de nuestro capitán que es Santi y con Ricardo (Darín) que es uno de los grandes ídolos de mi vida. Tener esa posibilidad es un montón”, comentó.

Peter Lanzani también dejó saber lo importante de la nominación de Argentina, 1985, aunque reconoció que elige proyectos para trabajar y poder conectar con el público. “No sé si agarrás un proyecto para llegar a los Oscars, yo creo que lo agarro para poder llegar al corazón de la gente y eso se vio desde el día uno”.

“Confié muchísimo en la historia porque logré traspasar y entendí el mensaje que quería dar Santiago junto con Mariano (Llinás), que son los que lo escribieron. Confié en el equipo humano y en que las intenciones de todos eran por demás genuinas. Obviamente, no a todo el mundo le va a gustar, ante eso no se puede hacer nada. Pero lo que sí me parece interesante es volver a poner estos hechos en la boca de todos e invitar a seguir formándose”, dijo el actor.