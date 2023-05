La emoción de Lionel Scaloni luego de cumplir el reto de atravesar "el paso por el infierno"

image.png

Muchos deportistas retirados suelen practicar este deporte para mantenerse en forma, además que participan en grades competiciones. Algunos de ellos son el ex futbolista español Luis Enrique y los ex basquetbolistas Manu Ginóbilli y Tim Duncan.

El director técnico también es uno de ellos, debido a que cada vez que su tiempo lo permite realiza la actividad a nivel extremo, incluso hace poco atravesó una de las rutas más difíciles luego de aceptar un reto del parte del ciclista español y ganador del Tour de Francia en 1988 Pedro Delgado.

El gran reto que aceptó Lionel Scaloni

Al técnico le desafiaron subirá El Angliru, el cual es uno de los más picos más altos y uno de los característicos de la Vuelta a España, popularmente conocido como “el paso por el infierno", ubicada en Cantabria y a ruta consta de 167 kilómetros y casi 2500 metros de desnivel.

Sin embargo a pesar de lo complicado y en la que solo expertos logran recorrer toda la ruta, Lionel lo logró siendo halagado por el propio Delgado: "Me sorprendió mucho la fuerza y preparación que tiene Scaloni. Sabía que andaba bien, pero no me esperaba un rendimiento así".

Por su parte Lionel expresó su gran emoción luego culminar el reto: "fue una experiencia increíble conocer esta subida mítica”. Cabe destacar que el Angliru se ubica en La sierra del Aramo y tiene una gran elevación de 1570 metros, formando parte de la Vuelta a España desde 1999.