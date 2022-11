La dura confesión de Jennifer Aniston sobre la maternidad: "Sí que traté"

La carrera de Jennifer Aniston siempre ha estado envuelta en rumores y comentarios sobre las razones por las cuales no se convirtió en madre. Ahora, a los 53 años de edad y en una reveladora entrevista para la revista Allure, la actriz no solo desnudó su cuerpo sino que se abrió emocionalmente y confrontó los comentarios que durante años la rodearon sobre la maternidad.

Jennifer Aniston hizo frente, luego de años de especulaciones y continuadas preguntas de los periodistas sobre las razones por las que no fue madre. Y lo más importante, aclaró si se arrepiente a día de hoy de su decisión de no tener hijos.

La famosa protagonista de la recordada serie Friens se confesó sobre lo que ha sentido por el constante: "Yo sí que traté de quedarme embarazada", ha dicho.

La actriz de Amigos con dinero comentó que la maternidad fue un camino “lleno de desafíos". “Todos aquellos años y años y años de especulación... Lo hicieron realmente difícil", dijo la actriz, quien relató que hizo todo lo que pudo para tener hijos.

Jennifer Aniston: Lo que hizo para intentar tener un hijo

"Me estuve sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebía hasta tés chinos, lo que fuera… Lo estaba intentando todo. Y habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero es que no lo piensas, tan sencillo como eso. Así que aquí estoy ahora. El barco ha zarpado", dijo.

También hizo frente a las especulaciones sobre las razones del fin de su matrimonio con Brad Pitt, en 2005, época en la que los rumores decían que él quería hijos y ella no.

"Eran mentiras y de las gordas", apuntó Jennifer Aniston, recordando que en esa época le decían que "era tal cual una egoísta" y que tan solo le importaba su "carrera" en Hollywood. "Y ya lo de que la razón por la que mi esposo me dejó, el por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, era porque yo no le iba a dar un hijo...", se quejó.

"Tengo un total de cero arrepentimiento. De hecho, siento un poco de alivio porque ahora ya no escucho más lo de '¿Puedo tenerlos?'. Ya no tengo ni que pensarlo".

"Y la forma en que me han retratado los medios de comunicación es únicamente un reflejo más de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, en una continua comparativa con un estándar distorsionado de belleza", destacó.