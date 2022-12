La dura confesión de Hillary Duff sobre sus desórdenes alimenticios

Hillary Duff creció como una de las adolescentes más famosas del mundo. A los 14 años ya era una celebridad gracias a su papel protagonista en la serie Lizzie McGuire y su paso a la adultez se hizo sin polémicas, algo no muy común en el mundo de la farándula.

Se desarrolló como actriz y cantante mientras iba creciendo y evolucionando ante la cámara, sin demasiadas polémicas ni escándalos. Pero no todo fue como se vio a la luz, ya que ahora Hilary Duff acaba de reconocer que en aquellos años de su adolescencia sufrió graves desórdenes alimenticios.

La cantante reveló todo en una entrevista para Women’s Health. Ahora, con 35 años de edad y convertida en madre, decidió revelar el infierno que vivió debido a la pronta sexualización de su imagen pública, al escrutinio continuado, a la comparativa odiosa que se hace entre actrices y a las propias inseguridades fruto de la edad.

hillaryduff1.png

Las confesiones de Hillary Duff

"Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: 'Estoy ante las cámaras y las actrices tienen que ser delgadas'. Fue horrible", dijo la actriz, quien a los 17 años, asegura, se sentía fatal con su cuerpo pero que, ahora, ha aprendido a aceptarse y quererse.

Hillary Duff es madre de tres hijos: Luca, de 9 años y fruto de su matrimonio con el exjugador de hockey Mike Comrie, y Violet y Mae Mae, de tres y un año, respectivamente, con su actual esposo, Matthew Koma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCc6vYG0FR1i%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

"Creo que, cuanto mayor me hago, más segura estoy de mí misma. Mi cuerpo ha pasado por muchas formas y tamaños diferentes, y me fascina, en primer lugar, ser mujer, así como también todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de la vida", señaló en la entrevista.

Aseguró que en la actualidad no le afectan los estándares de belleza como antes y su objetivo es llevar una vida saludable, por lo que comparte sus rutinas de ejercicios. "Ahora paso tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte puntos de vista similares sobre la salud y el body positive, duermo lo suficiente y mantengo una dieta equilibrada", dijo. También indicó que valora su salud: “ hago actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior".