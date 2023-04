La doble de Diana de Gales que causa furor en redes

Rose Nora es una bloguera que recrea los looks más emblemáticos de la vida de la querida miembro de la realeza inglesa que tuvo un final trágico en un mortal accidente. Han pasado 25 años desde entonces pero el mundo entero no ha podido olvidarla.

Para rememorar a Diana de Gales Nora luce los atuendos más celebrados están momentos como el "vestido de la venganza" que la madre de William, príncipe de Gales lució en Washington para una cena en la Casa Blanca. La influencer lo copió al detalle para el deleite de sus seguidores.

Pero la doble de Lady Di también ha imitado las vestimentas diurnas de las épocas de soltera de Diana cuando era asistente en un jardín de infantes en Londres. Así la vemos posar en sus publicaciones con blusas y sacos de cuello alto, chalecos o suéteres de lana tejida, falditas setenteras o pantalones anchos.

Replying to @SSXR Ok one more from that night when I ran out in the streets to celebrate the fact I finished my big Diana project with the incredible dressmaker @Ryan Jude Novelline #princessdiana