La contundente respuesta de Benjamín Vicuña ante los rumores con La China Suárez

Es por esto que no permanecerá tanto tiempo en Buenos Aires, aunque aseveró que viajará tanto como sea posible para ver a sus hijos (Bautista, Beltrán y Benicio, de su primera relación con Pampita, y Magnolia y Amancio, de su pareja con Eugenia la China Suárez). Y precisamente sobre La China Suárez, en las últimas horas circularon una serie de rumores en los que se afirmó que estuvieron juntos el pasado fin de semana.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCUoGQ4kATIU%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok)

El mensaje de Benjamín Vicuña ante los rumores

Estos rumores surgieron a la par de otros que hablaban sobre una supuesta crisis de pareja entre La China Suárez y Rusherking, por la cual se encontrarían distanciados, sobre todo teniendo en cuenta que ellos no volvieron a mostrarse juntos en las redes ni continuaron dejándose románticos mensajes en las publicaciones de cada uno, como solían hacerlo habitualmente. Además, ambos eliminaron fotos y posteos que habían hecho cuando se mostraban juntos y felices.

En este contexto se afirmó que Benjamín Vicuña había pasado el fin de semana con ella en su departamento, lo que desató versiones de un posible reencuentro, que se suman a la supuesta crisis que estaría viviendo la ex Casi Ángeles con el músico con quien recientemente estrenó un tema.

Por ello, Benjamín Vicuña usó las historias de Instagram para salirle al paso a los rumores y deslindarse de situaciones sentimentales entre la China y Rusherking, ya que él, desde ya, nada tiene que ver.

benjaminvicuña1.png

“Paso por acá sólo para aclarar algo”, dijo. “Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, aseguró el actor.