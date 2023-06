La conmovedora reacción de Benjamín Vicuña ante una entremecedora pregunta de su hija

Fue allí cuando el entrevistador aprovechó la presencia de los tres para consultarle al artista sobre la personalidad de los chicos, a lo que respondió que se aman y se acompañan, y en ese momento Magnolia hizo una pregunta que dejó a todos en silencio.

Magnolia se acercó al oído de Benjamín Vicuña y le preguntó: "Papá, ¿o no que Blanca es parecida a mí?". El actor hizo un silencio por dos segundos del padre, una reacción que fue estremecedora. "Blanca es igual a ti", contestó el artista mirándola a los ojos, para luego mirar al periodista completamente emocionado y el entrevistador decidió cortar el tenso momento repartiendo golosinas.

Las confesiones de Benjamín Vicuña sobre su vida personal

Hubo también otros momentos emotivos, sobre todo cuando le preguntaron al chileno sobre su mundo laboral. "Te fue muy bien desde muy chico. He hablado con muchas personas que te conocen de distintos lados y todos hablan no solamente de tu talento, sino también de tu compromiso con la actuación", destacó el periodista. Y agregó: "Eso también tiene un costo, y te llevó a un punto inimaginable, terminaste en la Argentina y con una mirada internacional y armaste familia acá, y quizás es una vida distinta a la que tenías programada, ¿o me equivoco?", preguntó.

"A ver, primero, es imposible hablar de fracaso cuando veo a mis hijos, ellos son la cara, el rostro del amor, de la pasión, del esfuerzo, de las ganas de construir, de aferrarse a la vida, de seguir adelante", respondió Benjamín Vicuña.

"Luego, si me atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, que las cosas podrían haber sido de otra manera, pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho, más que para un ejercicio de madurez que las cosas se pueden mejorar. No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o no pudo ser", dijo Vicuña en alusión a los rumores de infidelidad que atravesó con Pampita y la China. "Conocí, el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija. Creo que viví una vida con mucha intensidad", concluyó.