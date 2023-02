La confesión de Mica Viciconte sobre su proceso de lactancia materna

En ese sentido, la influencer compartió su decisión de detener la lactancia materna antes de que su hijo cumpla el año. El tema, que ha resultado sensible para la maternidad, abrió un debate inesperado.

Fue en el ciclo de Ariel en su salsa (Telefe), donde Mica Viciconte compartió sus planes. Ariel Palacios le preguntó directamente hasta qué edad pensaba darle de comer a Luca y su respuesta fue firme: “No llego al año porque él tiene sus cosas. Es desgastante”.

La ex Combate tampoco tuvo reparos al explicar sus razones, alegando que el nene en sí “es bastante bruto”, en el sentido en que suele lastimarla cada vez que lo amamanta. Además, juega mucho y come poco, y esto sería para la madre un indicativo de que Luca ya no es tan dependiente de ella a pesar de su cortísima edad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCjFcI2nLk-f%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Luca Cubero (@lucacubero)

Ariel Palacios se mostró interesado en el tema y preguntó: “¿Hasta qué edad se toma la teta?”, a lo que Mica Viciconte respondió que hasta el año. Pero Romina Pereiro, una de las panelistas ofreció un dato oficial para sumar a la conversación: “La OMS dice que podés dar la teta hasta los dos años”.

Pero, esta no parecer ser la intención de la influencer quien dejó ver que el proceso de amamantar no ha sido para ella una experiencia muy gratificante, por lo que la decisión está tomada.

¿Mica Viciconte ampliará la familia?

Días atrás, en medio de unas vacaciones en Punta Cana, la mediática respondió a varias preguntas de sus seguidores a través de una dinámica de Instagram.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCeMeCQAN8Dl%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Luca Cubero (@lucacubero)

En esas preguntas, un seguidor sorprendió al preguntarle a la influencer si había planes de boda con Fabián Cubero en el futuro cercano. Contrario a cualquier evasiva entendible de su parte, la respuesta de Mica fue sincera: “Ninguno de los dos quiere casarse, estamos bien así”, afirmó.

Sin embargo, Mica Viciconte dejó saber que la pareja habla sobre la posibilidad de un segundo hijo, aunque no sería de inmediato.