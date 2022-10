La canción de Tini Stoessel que despertó la ira de un obispo en Uruguay

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCjd-icVD1ST%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by LaTripleT (@tinistoessel)

En ese punto, el sacerdote Fuentes recitó toda la letra: “En mi cama no voy a dormir... donde sea la vamo a seguir. Hoy no llego a mi casa, la montamo en la plaza. Aquí llegó la triple T: Tini, Tini, Tini. que yo no tomo agua, solo Martini”, dijo en el video.

El mensaje del cura uruguayo a los fans de Tini Stoessel

El sacerdote Jaime Fuentes se dirigió en su mensaje directamente hacia los padres de los chicos que escuchan a Tini Stoessel, por quienes pidió protección de la virgen. “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás”, dijo.

PAPIS Y MAMIS, ¿EN QUÉ PIENSAN?

Muy indignado, el obispo de los departamentos de Rocha, Maldonado y Lavalleja dijo que este tipo de canciones se adentra en la mente, el corazón y conducta de los jóvenes. El cura, quien es muy activo en su canal de YouTube, explicó que quiso hablar de la artista argentina debido al éxito con el que llenó uno de los escenarios más importantes de su país.

“Me llamó mucho la atención ese extraordinario éxito que tuvo en el Estadio Centenario. Les confieso que de esta chiquilina yo había escuchado hablar y no me había preocupado de más”, relató. Pero, a partir del show en Montevideo, su actitud contra Tini Stoessel cambió.