L-Gante: reportan que recibió atención médica por complicaciones de salud

L-Gante.jpg L-Gante podría estar cerca de integrase a un emblemático programa de televisión

El estado de salud de L-Gante

En ese sentido, el medio Teleshow reveló que L-Gante. “Tiene un cuadro gripal y algún tipo de virus, así que lo dejaron medicado con ibuprofeno cada ocho horas y con control médico”, según explicó su abogado Alejandro Cipolla.

De igual forma, en América Noticias (América) unas horas antes de que se hiciera público el estado de salud de L-Gante, el abogado habló sobre los pasos a seguir en caso de que se tuviera que trasladar al cantante a un centro de salud para recibir atención médica.

En ese sentido, explicó: “Si es de urgencia lo van a trasladar y si no debería autorizar el traslado el Juez de Garantías. Primero los paramédicos van a evaluar si a L-Gante le pasa algo que puede ser grave lo llevan igual, y se le da aviso al Juzgado de Garantías de lo que está sucediendo. Creo que ya debe estar al tanto porque no es un preso cualquiera. Según me informaron lo van a llevar al Hospital Público de Quilmes, más allá de que tenga obra social es el protocolo que maneja acá el personal policial”, indicó.

L-Gante 01 (1).jpg L-Gante compartió algunos de los lujosos detalles en su gira por Europa

De igual forma, apuntó: “Yo lo vi hace más de una hora y lo vi mal. Lo vi pálido, vi que desvariaba cuando hablaba, pedí un termómetro y tenía fiebre. Él mismo me dijo que se había caído y que no se podía parar, que casi se desmaya, así que pedí médico de manera urgente porque no podía estar de esa manera. Yo mismo lo pedí y le avisé al personal policial”.

No obstante también indicó que se estaba alimentando bien. “Estaban todos contentos porque había engordado incluso, venía comiendo bien, tiene tanta comida que se la va pasando a los otros detenidos. Pero por lo que me dijo él ayer se empezó a sentir mal, se mareó y se cayó. Me dijo: ‘así que me acosté y lo que nunca en mi vida me dormí en dos segundos y hoy me levanté y me sentí mal pero lo atribuí a la falta de ejercicio’. Pero yo le dije: ‘¿qué falta de ejercicio?’, así que lo vi y estaba pálido, amarillo. Pero aparte desvariaba, porque yo le explicaba las cosas y no me comprendía. Debe ser también el factor del frío que hacía ahí adentro, sumado al estrés. Pedí por favor que llamaran a un médico porque no podía seguir de esa manera”, indicó.