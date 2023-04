¿Kylie Jenner y Timothée Chalamet tienen un romance? Lo que se dice en Hollywood

Todo inició este fin de semana, cuando la famosa la cuenta de Instagram especializada en cotilleos DeuxMoi, manejada por personas anónimas que les escriben dentro de sus casi dos millones de seguidores sobre parejas que han visto, ha recibido varios mensajes confirmando la relación entre la dueña de Kylie Cosmetics y el actor de Call me by your name.

Kylie Jenner: ¿Hay romance con Timothée Chalamet?

Según esto, Kylie Jenner y Timothée Chalamet se ven desde inicios de este año, específicamente desde que ambos asistieron a la BFF Fashion Week, al desfile de Alta Costura Primavera 2023 que ofreció la firma Jean-Paul Gaultier en enero.

La cuenta de Instagram DeuxMoi publicó varias capturas de correos y conversaciones que ha tenido con sus fuentes en las que dan por hecho el amor entre ambos. "Puedo confirmarlo al cien por cien", ha apuntado uno de sus informantes. "He escuchado que ambos irán juntos a Coachella", ha apuntado otro usuario sobre el célebre festival, que tendrá lugar desde el 14 al 23 de abril.

timothée chalamet and kylie jenner… pic.twitter.com/s1wexpjq77 — line (@liIyvogue) April 6, 2023

En medio de esto, en las redes sociales apareció un vídeo de aquel mismo evento de moda del pasado enero en el que habrían comenzado a verse tras conocerse en persona, si bien otra de las fuentes ha asegurado que la empresaria de 25 años y el nominado al Oscar, de 27 años, ya pasaron juntos la noche de fin de año en Aspen.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ni sus representantes han ofrecido declaraciones al respecto.