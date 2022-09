Kim Kardashian: la teoría sobre su nueva imagen

Ahora, Los fans de Kim Kardashian lanzaron una teoría con respecto a la nueva imagen que mostró durante su aparición en el programa “Late Late Show”, con James Corden. Los rumores en redes sociales aseguran que la empresaria se quitó los implantes de pecho, ya que se le ve más delgada que nunca y el área se muestra más pequeña de lo habitual.

Single Kim Kardashian Has Ideas On Where to Find Love

Si bien antes era considerada un ícono curvy por la voluptuosidad de su cuerpo, la empresarialuce ahora una figura mucho más delgada y tonificada, asegurando que todo es fruto del ejercicio constante y los cambios que ha hecho en su alimentación.

La polémica inició cuando Kim Kardashian apareció luciendo un vestido plateado con un sugerente escote. Al verla, muchos han comentado lo delgada que está y que se le nota sobre todo en la cara y los brazos, generando dudas también sobre una posible reducción de pecho.

Los internauras compararon su imagen con una similar tomada en 2017: "Wow, el cambio es realmente increíble", "Está muy distinta", "Debería dejar de adelgazar, igual que su hermana Khloé", "Ha perdido sus curvas", "¿Se ha operado el pecho", fueron parte de los comentarios.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCi-EWPID8Kw%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

La respuesta de Kim Kardashian

Recientemente y en una entrevista para la revista Allure, la empresaria y madre insistió en que su pérdida de peso ha sido de una "manera saludable". “Si me estuviera muriendo de hambre y lo estuviera haciendo de manera poco saludable, diría que, por supuesto, no estoy mandando un buen mensaje", dijo a la revista Allure. "He contado con una nutricionista, un entrenador... Nunca en mi vida he bebido más agua", dijo en tono de broma.

Además, agregó: "No veo que se critique a otras personas cuando bajan de peso para interpretar un papel. Se les considera genios en su trabajo". En la entrevista, Kim reflexionó sobre su vida, asegurando que: "Sería increíble dejar de ser Kim K y ser solo una abogada. Si todo desapareciera sería igual de feliz (...) Me gustaría que la gente dijera: 'Era una buena persona e hizo algunas cosas buenas'".