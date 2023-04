Katy Perry aceptó cantar en la coronación del rey Carlos III

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCrBjlHttwSH%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

De igual forma, se afirmó que en la coronación del Rey Carlos III, además de Katy Perry, también se contará con la presencia del cantante de ópera Andrea Bocelli que hará dúo con Bryn Terfel, por otra parte se presentará la cantautora Freya Ridings junto al compositor y pianista clásico Alexis French.

No obstante, no sólo serán cantantes internacionales quienes se presenten para esta celebración ya que se anunció que participará un grupo conocido como The Coronation Choir, que está conformado por coros y cantantes aficionados, pero con un talento impresionante.

Rey Carlos III: El lugar para celebrar la coronación

El concierto se celebrará en los terrenos del Castillo de Windsor el siguiente 7 de mayo esperando un aproximado de 20 mil personas dentro del recinto, sin contar a quienes verán la transmisión en la BBC, que es el canal oficial de la realeza.

Sin embargo, el evento no se limitará únicamente a esos terrenos ya que también se tiene planeado que monumentos emblemáticos de todo el país sean decorados con proyecciones, láseres, pantallas de drones e iluminaciones que complementarán la experiencia del concierto.

Rey Carlos III (1).jpg Ya está lista la invitación oficial para la coronación del rey Carlos III

Este concierto sólo es la primera sorpresa que se ha anunciado oficialmente sobre la agenda de actividades que se realizarán en los tres días de celebración por la coronación del Rey Carlos III y la Reina Camila del Reino Unido.

Y es que, además de la importancia del hecho, el evento también está siendo considerado un hecho histórico en donde comenzará una nueva etapa para la realeza, es por ello que la BBC ha invitado a las personas a sintonizar la transmisión y estar al pendiente de los próximos anuncios sobre los demás eventos de celebración.