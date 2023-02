Karol G detalla cómo pudo conocer personalmente a Rihanna en el Super Bowl

En octubre de 2022, Karol G mostró su admiración por la intérprete de ‘What’s My Name?’, cuando publicó en su perfil de Twitter: “Rihanna, ¡te amo! ¡Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú”.

karolg_rihanna1.png

Lo que no imaginó es que pocos meses después su sueño de conocer a la artista, nacida en Barbados, se cumplió y de una forma inesperada. Y es que Karol G asitió al Super Bowl con algunos amigos y en medio del evento deportivo, Rihanna fue la artista encargada del famoso show de medio tiempo.

La estrella pop estuvo acompañada de un sinnúmero de bailarines mientras interpretaba varias de sus canciones como ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Work’, ‘Wild Thoughts’, ‘Pour It Up’ y, por supuesto, no pudieron faltar dos de sus éxitos más grandes: ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’.

¿Cómo conoció Karol G a Rihanna?

Cuando estaba disfrutando del show, la colombiana publicó en historias de Instagram algunos de los momentos que más le gustaron y a la vez mencionaba su admiración por Rihanna al gritar desde el público cosas como: “¡Te amo!, ¡te amo mamasota!”; ¡Qué es esta cosa tan retrochimb*!, Rihanna: te amo, mi amor”.

karolg_rihanna2.png

Al poco tiempo, la intérprete de Tusa compartió algunas fotografías y videos de lo que fue su encuentro con la artista de Barbados; pero aparentemente el conocerla no era algo que estuviera planeado y así lo comentó desde sus redes sociales:

“Creo que yo soy la niña de los ojos de Diosito, literal. Ayer (12 de febrero) de las posibilidades del uno al diez de conocer a Rihanna, creo que menos diez. Yo ya me había venido para el avión porque viajaba, me devolví... el hecho es qué chimb* cumplir sueños y que al final del día las cosas se alinean cuando se tienen que alinear y pasan. Estoy muy feliz y claro que subí foto: foto y video tenía que haber sí o sí”.