¿Kanye West se casó en secreto? Todos los detalles sobre su nueva pareja 

El nuevo interés sentimental de Kanye West es Bianca Censori, una diseñadora y arquitecta que trabaja en Yeezy desde hace años. Tiene el pelo moreno (e Internet asegura que se parece mucho Kim Kardashian), pero recientemente se lo tiñó de rubio platino.

Kanye West: la boda secreta

En las últimas fotos que circulan, aparecen tomados de la mano y según el medio TMZ (que suele adelantarse de manera acertada a este tipo de noticias), Kanye West y Bianca acaban de casarse en secreto.

Para más señas, Las fuentes de TMZ confirman que ha sido una boda solo a nivel ceremonia, pero que no han firmado ningún certificado para hacerla legal.

Todo esto ocurre dos meses después de firmar su divorcio con Kim Kardashian. El polémico empresario estadounidense, habría realizado la ceremonia de forma privada, según admitió al medio TMZ.

Cabe mencionar que poco antes de la confesión había sido visto con la diseñadora en el Waldorf Astoria, aunque no se tiene información sobre cuándo inició la relación.A pesar de esto, el medio señaló que la unión aún no es legal pues no se han firmado los documentos respectivos.

Sin embargo, Bianca fue vista luciendo un hermoso anillo de casada, signo inequívoco del compromiso de por vida que habría asumido ahora el rapero.

Hasta ahora no han trascendido más detalles sobre la nueva relación amorosa del empresario, quien mantuvo un breve romance con Julia Fox poco después de separarse de Kim Kardashian.

Solo unas semanas más tarde, Kanye y Kim confirmaron públicamente el final de su proceso de divorcio, en base a un acuerdo que llevará al intérprete a pagar a su exesposa 200.000 dólares mensuales para cubrir los gastos de manutención y educación de sus cuatro hijos en común.