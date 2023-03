Kami Franco reveló en TikTok el dramático momento que vivió en su casa

“Nos entraron a chorear todo, no sé cómo hacer amor, teníamos la plata ahorrada para nuestros terrenos. No lo puedo creer loco. Teníamos todo para nuestra hija, nuestra familia”, contó con muchas angustia y luego mostró cómo forzaron la puerta de su vivienda.

Franco agregó que mientras ellos salieron a comprar algunas cosas, fue el mmento que eligieron los delincientes para ingresar a su casa.

Kami Franco dio detalles del robo en su casa

Después de compartir con sus seguidores el angustiante momento que vivió, minutos mas tarde subió otro video para dar más detalles de la situación: “La verdad que estamos muy mal. Salimos a comprar la comida, demoramos una hora porque dimos una vuelta", agregó.

"Cuando volvimos, entro y vi una cartera tirada, yo había dejado toda la casa limpia y vinimos a la pieza... Nos rompieron las dos puertas, no sabemos qué hacer. Sabían tres personas de la plata que teníamos ahorrada, le contamos porque eran personas de confianza. No se llevaron nada de valor, solo la plata”, destacó.

Su pareja El Moneda completó: “Nunca pensé esto de que entren a robar a mi casa, la verdad que estoy desilusionado. Teníamos un sueño programado, comprar nuestra casa, porque trabajamos día a día en redes, vendemos ropa, no es que estamos en la mala ni nada”.

Después de ver algunos mensajes por parte de sus seguidores, Franco hizo un fuerte descargo sobre ello: “No importa si algunas personas no nos creen; lamentablemente pasamos este dolor y no vamos a pasar alias ni nada, solo vamos a salir adelante como siempre y estar unidos, la plata va y viene, es muy triste pero vamo a estar bien por nuestra hija”.