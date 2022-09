Justin Trudeau: polémica por cantar en un bar antes del funeral de la reina Isabel II

isabel1.jpg

La reina Isabel II hizo historia al ser la monarca más longeva, el mundo entero le brindó sus respetos y este lunes 19 de septiembre se organizó su funeral en la Abadía de Westmisnter, en el centro de Londres, hasta donde viajaron funcionaros y miembros de la realeza de diversas partes del mundo.

Allí, Justin Trudeau acaparó la atención al protagonizar un espectáculo fuera de su agenda y un par de días antes de darle el último adiós a la madre del rey Carlos III.

Lo que hizo Justin Trudeau

En el video que se ha hecho viral en redes sociales aparece el político canadiense con una camisa guinda en el Hotel Corinthia en donde las habitaciones rondan los cinco mil dólares, de acuerdo con medios locales. Por supuesto, la polémica va más allá del lujoso lugar, pues mientras el pianista Gregory Charles interpretaba "Bohemian Rhapsody" de Queen, el primer ministro de Canadá sorprendió a todos con su voz a la vez que todos los presentes compartían una alegría que se notaba en sus rostros.

Esto ocurrió la noche del sábado y el video no tardó en llamar la atención en redes sociales donde las opiniones se han dividido entre muestras de apoyo y fuertes críticas por no respetar el dolor del Reino Unido, así como de la familia real, quien hasta el momento no se ha posicionado al respecto.

Algo que tampoco dejaron pasar los internautas fue el mensaje de condolencias que el político envió el pasado 8 de septiembre, cuando afirmó que Isabel II era "una de mis personas favoritas en el mundo".

Tras el incidente, un portavoz de Justin Trudeau dijo, recoge el Daily Mail, que "después de la cena del sábado, el Primer Ministro se unió a una pequeña reunión con miembros de la delegación canadiense, que se reunieron para rendir homenaje a la vida y el servicio de Su Majestad". Pero la declaración ha desatado aún más la polémica y es que además de llamarlo un "canadiense borracho", le recriminan haber hecho esto como un "tributo" a la difunta monarca.