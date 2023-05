¿Julieta Poggio se coló en los Premios Gardel 2023? Lo que dijo al respecto

La situación desencadenó una ola de comentarios en plataformas digitales en los que se dijo que Julieta Poggio no estuvo invitada a los Premios Gardel 2023 y entró sin invitación.

premiosgardel8.png

La respuesta de Julieta Poggio

Ante esto, el medio TN publicó la versión de la ex Gran Hermano. “Ya aclaré que estaba esperando que me tramitaran el QR de esa puerta, porque tenía el de la otra puerta. Simplemente eso”, explicó la actriz y bailarina.

Con esto, hizo referencia a que sí tenía el código de acceso de un ingreso diferente al del lugar en el que se había presentado. “Todo fake news”, dijo con relación a los comentarios que circularon.

Sin embargo, en la red social Twitter, algunos usuarios también comentaron que Julieta Poggio lanzó el comentario “¡ustedes no saben con quién se meten!” cuando no le permitían el ingreso al Movistar Arena. Ante esto, la influencer dijo: “Obvio que no. Me vuelven loca, Dios”, con tono de indignación.

Julieta Poggio 02 (1).jpg Julieta Poggio recibió una gran oferta para trabajar en el teatro

La vida laboral de Julieta Poggio ha estado activa, ya que a partir del mes de julio protagonizará la obra “Coqueluche” y a mediados de abril, en la firma del contrato, conoció personalmente a la primerísima actriz que la acompañará arriba del escenario. Se trata de Betiana Blum, con quien posó muy sonriente junto al director y Tomás Rottemberg.