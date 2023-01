Julia Roberts en shock al descubrir un impactante secreto familiar

La famosa actriz protagonizó el más reciente episodio de Finding your roots de Ancestory, en el que analizaron su árbol genealógico a través de archivos de ADN. El encargado de hacerlo ha sido el doctor Henry Louis Gates Jr.

Los resultados del análisis sorprendieron a la recordada protagonista de Mujer Bonita. Al excavar en los archivos de la familia de Julia Roberts descubrieron un secreto desconocido para ella. Y es que le han revelado que su apellido no es Roberts. Todo esto se debe a que su tatarabuela Rhoda Suttle Roberts tuvo un romance con un hombre casado antes de que se muriera su esposo Willis Roberts.

"Al excavar en los archivos del condado de Georgia, descubrimos que en algún momento de la década de 1850, Rhoda se casó con un hombre llamado Willis Roberts", le dijo el experto a la actriz.

"Julia lleva el apellido de Willis. Pero Willis falleció en 1864, más de una década antes de que Rhoda diera a luz al bisabuelo de Julia, John, lo que lleva a una conclusión ineludible", agregó.

Fue el mismo especialista quien contó que al mirar los archivos, Willis Roberts no estaba en el censo de 1880, pero sí aparecía el bisabuelo de Julia Roberts, John Pendleton Roberts. Por lo que "Willis Roberts no podría ser tu tatarabuelo. Él estaba muerto", detalló el investigador. Una revelación que dejó en shock a la actriz, quien preguntó: "¿Pero no soy una Roberts?".

El historiador le contó que estuvo indagando en los archivos pero no encontró quién era realmente su tatarabuelo. También analizaron el ADN de Julia Roberts y el de un primo suyo para ver sí había coincidencias para saber quién era el padre de su bisabuelo. "Encontramos un grupo de coincidencias que vinculan a Julia y su prima con un solo hombre... Henry MacDonald Mitchell Jr", le detalló. Al parecer este hombre vivía a solo cuatro casas de su tatarabuela.

"¿Así que somos Mitchells?", dijo Julia Roberts y el profesor se lo confirmó: "Julia Mitchell". "Verdaderamente, mi mente está alucinada. Es fascinante", expresó la actriz que dijo: "Prefiero el nombre de Roberts. Este fue un giro muy inesperado".