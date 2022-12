Jo Mersa, nieto de Bob Marley, muere a los 31 años de edad

Además de la revista Rolling Stone, La estación de radio WZPP del sur de Florida publicó en Instagram que había confirmado el fallecimiento del nieto de Bob Marley y dijo que murió de un ataque de asma, aunque no especificó el lugar donde sucedió la presunta afección respiratoria que habría resultado letal para él . Señaló que el cantante deja esposa e hija.

El joven artista era conocido por temas como ‘Burn it Down’, ‘Made It’ y ‘No Way Out’. Desde que se informó su muerte, sus seguidores y compañeros del mundo musical han expresado su pesar por la noticia a través de las redes sociales.

En ese sentido, la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, rindió tributo a Joseph y tuiteó: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae, Bob Marley ha muerto”.

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph ya la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, añadió.

Bob Marley: una familia de músicos

El abuelo de Jo Mersa fue un pionero en el movimiento reggae y conocido por canciones como "Everything's Gonna Be Alright", "Get Up, Stand Up", "Is This Love", "I Shot the Sheriff", "No Woman, No Cry" y muchas más.

Bob Marley murió en 1981 de melanoma con solo 36 años. Tuvo 11 hijos con siete mujeres diferentes.

Stephen Marley también tiene una hija, Mystic Marley, que también es música. Los hermanos de Stephen incluyen al músico Ziggy Marley y al empresario Rohan Marley.