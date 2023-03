¿Jimena Barón manifestó a su novio? La carta donde le pide a Dios un compañero

Y esto parece que no está alejado de la realidad ya que recientemente la cantante contó a sus seguidores en redes sociales que dos años atrás hizo un pedido especial para conseguir un novio.

A través de su perfil en Instagram, Jimena Barón publicó varias historias en las que les contestó a sus fans si, antes de conocer su actual novio, deseaba encontrar un compañero. En una de sus respuestas recordó que le escribió una carta a Dios para que eso se cumpliera.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCopzMsmPs3-%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by J MENA (@jmena)

Jimena Barón: su carta para pedir un novio

En el relato, Jimena Barón dijo “Esto es bastante gracioso de confesar, pero LE ESCRIBÍ UNA CARTA A DIOS”, y explicó que esto lo hizo durante la pandemia, en 2021, cuando precisó cómo sería el compañero que le gustaría tener.

La cantante detalló su pedido: “Realmente es como si lo hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre LA CARTA A DIOS)”.

Y amplió los detalles de lo que pidió en ese momento: “Quiero que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”, había pedido.

jimenabaron1.png

También confesó que le da mucha risa lo de la carta, pero que en su momento “tuvo mucho sentido”. “Fue como, ¿si yo tuviera que pedir, qué querés? Fue un ejercicio sentarme y ver eso. Te ayuda después cuando conocés gente para tener claro qué querés. Me sirvió, no sé si Dios me escuchó”, dijo.

Matías Palleiro, el novio de Jimena Barón es rugbier y fue pareja de la cantante Melina Lezcano durante más de dos años hasta que en 2017 decidieron separarse. En ese entonces, la cantante explicó en una entrevista con Gente los motivos por los cuales decidieron ponerle punto final a la relación: “La vida nos fue llevando por distintos caminos y cada uno estaba en la suya”.