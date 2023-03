Jey Mammón reapareció con un video en sus redes: "el peor momento de mi vida"

Tanto fue así que Telefe decidió sacarlo del aire de su programa del domingo y emitió un comunicado al respecto aclarando que hasta que no se resuelva su situación no estará más al frente de "La Peña de Morfi"

En respuesta a la fuerte acusación recibida, Jey Mammón emitió un comunicado a través de sus redes sociales, sin embargo, hoy volvió a aparecer, esta vez con un video, donde intenta explicar su versión y defenderse.

"Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida" comenzó diciendo, para luego agregar "hace una semana más o menos que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar lo que les voy a decir, pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas".

"Yo no violé, no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer, lo niego rotundamente" dijo quebrado. "Ahora para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando y necesito que me sigan escuchando, por favor".

Luego se refirió a Lucas: "Yo a Lucas lo conozco, no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco, a Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenia 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Ahí nos conocimos, hay testigos", para luego aclarar: "quiero dejar esto acá".

Sobre el twit que salió en estos días por todos los medios indicó: "Yo podría decir que es otro Lucas, no no, quiero decirles...es él, yo tuve un vínculo con Lucas, yo tuve una relación con Lucas", "No voy a poner abajo de la alfombra ni el twit ni mi vínculo con él. En esa fecha Lucas tenia 19 años" y agregó: "ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años".

"Ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Nada de eso, lo vuelvo a negar, lo necesito negar, rotundamente, todo el tiempo, porque me hace mierda escucharlo" prosiguió.

"Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mi de cosas que no son ciertas. De cosas que yo no hice, no es asi" dijo Jey Mammón casi al final del video. Para luego expresar: "Yo no quiero arreglo, ni pacto entre las partes, no quiero un pacto, no quiero nada de eso, el daño que a mi se me está haciendo es tan enorme, que yo no quiero, necesito, el juicio a la verdad. Y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo".

Luego de un silenció terminó su descargo: "Yo necesito recuperar mi vida, asi de simple como se los digo, gracias".

¿Qué pasó con Jey Mammón en Telefe?

Luego que el canal decidiera desvincularlo hasta aclara su situación, fue su compañera de ciclo Jesica Cirio la encargada de hablar en nombre de sus compañeros y la producción: “Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, la producción y todos los que hacemos la peña. Un programa con mucho trabajo, mucho esfuerzo que hacemos para regalarles música cada domingo”, inició.

Jesica Cirio.jpg Jésica Cirio dio un mensaje sobre el caso de Jey Mammon

“Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu, ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”, cerró Jesica sin dar muchos detalles al respecto.