Jennifer López defiende ser la "Sra. Affleck": "Estoy orgullosa"

"La gente me seguirá llamando Jennifer López", mencionó JLo en una entrevista para Voghe. "[Pero] mi nombre legal será señora de Affleck, porque estamos unidos . Somos marido y mujer. Y estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema", apuntó.

Por su parte y según reveló la revista People, la denominada Diva del Bronx no estaría de acuerdo en que fuera Ben Affleck quien cambiara su apellido por el de ella, apuntando que no sería algo tradicional.

ben-affleck-jennifer-lopez.jpg_242310155.jpg

"No es tradicional. No lleva romance", expresó. "Se siente como un movimiento poderoso, ¿sabes? Estoy muy en control de mi vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona", aseguró Jennifer López.

El cambio de apellido de la famosa actriz y cantante generó críticas, sin embargo, la madre de los mellizos, Max y Emme, es consciente de que no puede complacer al mundo. "Puedes sentirte de alguna manera sobre [el cambio] y eso está bien también. Pero si quieres saber cómo me siento, simplemente siento que es romántico", dijo.

Jennifer López aseguró que se trata de un toque de amor y tradición. "Aún tiene tradición y romance para mí, y quizá yo simplemente sea ese tipo de chica".

El reencuentro de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck mantuvieron un sonado romance y compromiso hace dos décadas. La pareja se reencontró en abril del 2021 y poco más de un año después se casaron por sorpresa en Las Vegas, NV, en una íntima ceremonia frente a sus hijos, antes de sellar su amor ante familiares y amigos en una fastuosa fiesta en una mansión en Georgia, su actual nido de amor.

jenniferlopez_ben affleck.jpg

"Siempre sentí que teníamos un amor real, un amor verdadero", dijo Jennifer López. "La gente a mi alrededor sabía que era una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos reencontramos, esos sentimientos para mí aún permanecían reales".

A pesar del extraordinario resultado que ha dado su relación, JLo resalta que una clave importante para sellar este tipo de amor es tomar en cuenta el crecimiento que cada uno haya tenido.

"Tienes todas estas relaciones, y estás en busca y conectando y desconectando con gente, y piensas, Dios, ¿de esto es lo que se trata la vida? ¿Como un carrusel, una montaña rusa, un juego de feria? Y luego se asienta", explicó. "Pero el viaje para [llegar a] eso es un misterio para todos".