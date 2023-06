James Cameron está en la Argentina ¿Cuál es el motivo?

image.png

Este foro permite que personas influyentes cono Cameron logren sensibilizar a muchos sobre el medio ambiente, además del impacto del cambio climático, motivo por el que la economía sustentable juega un papel cable en el proceso de transformación.

El mensaje de James Cameron a la Argentina

El director de Titanic destacó la conciencia sobre el tema que existe en el país: “Veo en la Argentina una gran conciencia de la sustentabilidad y de hacer lo correcto en beneficio de la naturaleza. He visto proyectos medioambientales importantes relacionados con energía solar, hidrógeno verde y litio en mi visita ayer en Jujuy”, expresó.

“A diferencia de lo que veo en Estados Unidos, país en el que viví por 47 años, no está tan clara esa conciencia. Los felicito por ello a ustedes. He visto en muchos países, incluso en Latinoamérica que hacer lo correcto en temas económicos o incluso para la naturaleza no beneficia a las comunidades originarias y la gente que vive en y de la naturaleza necesita ayuda. Mucha gente necesita escuchar todas las voces”, agregó.

Cameron ha mostrado su pasión como activista ambiental que colabora constantemente con el programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, además es un referente internacional en materia de regeneración en los océanos, por ello creo la Avatar Alliance Foundation para trabajar en muchas arecas como la política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.