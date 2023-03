Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico y fue a parar a una clínica ¿Qué le pasó?

¡DIVINA! Así será el look de Isabel Macedo en la miniserie de SANDRO

“Y así terminé la noche, bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso”, inició Isabel en uno de sus posteos que de inmediato recibió muchas reacciones y comentarios.

Así fue el accidedente de Isabel Macedo mientras bañaba a su hija

Luego de todo lo sucedido, Isabel realizó más posteos para tranquilizar a todos sus seguidores: “Solo fue un golpe gracias a Dios. Gracias Meri por quedarse con mis hijas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas.

Seguidamente también le dido un mensaje a su marido que fue el encargado de trasaladarla de inmediato: "Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos segundos a la clínica”.

Los seguidores de Isabel se quedaron más tranquilos, luego de que confirmaran que el accidente que sufrió en casa no pasara a mayores.

Aunque no confiirmaron cuando regresará a casa, es muy problable que sea muy pronto, gracias a que ya se está recuperando favorablemnte.