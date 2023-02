¿Inventó la máquina del tiempo? Así lució Fran Drescher de "La Niñera" en los premios Grammy

Rodrigo de Paul revela un conmovedor mensaje de Tini Stoessel: "No te vas a arrepentir"

La actriz de 65 años, famosa por su papel de Fran Fine en la comedia televisiva "The Nanny", que se emitió entre 1993 y 1999, recibió una ola de elogios en redes sociales tras su aparición en la alfombra roja, destacando los comentarios hacia su apariencia.

Los mensajes hacia la comediante nacida en Nueva York no se hicieron esperar. "Fran Drescher no es real porque ¿cómo no ha envejecido?" Escribió un usuario de Twitter. “Pareces de la mitad de mi edad”, le dijo un usuario en Instagram.

"¡Dios mío, ella es increíble!", fue otro de los mensajes que recibió la también escritora, quien usó un jumpsuit color naranja quemado con lentejuelas de Naeem Khan en los Premios Grammy y estuvo acompañado por su exesposo y showrunner de "The Nanny", Peter Marc Jacobson.

Fran Drescher: su impactante outfit

El atuendo que lució la actriz también generó buenos comentarios e, incluso, fue el centro de una publicación que realizó la protagonista de La Niñera en su perfil oficial de Instagram, destacando que estuvo en la lista de las mejores vestidas de la gala.

"Dejando de lado la locura, ¡Fran Drescher se ve fantástica!" escribió un usuario de Twitter. "Ella luce ese jumpsuit de cobre. Además, sabes que es cómodo", le dijeron.

De hecho, en las tres publicaciones de Instagram que Drescher compartió sobre los Premios Grammy, los fans repartieron elogios y la llamaron una "diosa dorada" y "absolutamente impecable". "¡Fran! ¿Cómo sigues superándote a ti misma?”, "Realmente eres una de las mujeres más bellas de todos los tiempos", fueron algunos de los comentarios.

Desde que terminó "La niñera" en 1999, Fran Drescher creó y protagonizó las comedias televisivas "Happily Divorced" y "Living with Fran", que se emitieron durante dos temporadas cada una. Actualmente es la fundadora y presidenta del Movimiento Cancer Schmancer.