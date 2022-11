Insólito: una mujer ofrece a su marido en alquiler y cobra 45 dólares por hora

La mujer tiene 38 años y vive en Reino Unido, y el pasado mes de julio decidió crear un sitio web con el nombre de 'Rent my Handy Husband", que traducido al español significa "Alquilo a mi práctico marido", dejando muy en claro que confía en las capacidades de su esposo James.

Pero lo más llamativo de toda la propuesta de la mujer es el costo que le colocó al alquiler de su esposo, un total de 40 libras la hora, lo que es un equivalente a 45 dólares o 13 mil pesos argentinos.

alquiler.jpg

Pero no todo termina en el precio, la gran sorpresa de quienes acceden a la insólita página, es que los servicios de James no son de trabajador sexual, como muchos pudieran creer. La mujer lo pone en alquiler en un horario disponible de lunes a viernes entre las 9 y 17 horas, pero para hacer labores del hogar como: electricidad, plomería, pintura, yesería, colocación de alfombras y demás reparaciones.

¿Cómo le fue a la mujer con el alquiler de su esposo?

Nadie esperaría que Laura tuviera éxito en este original negocio. Tras la idea de poner en alquiler a su esposo y crear un sitio web donde lo promociona, la pareja no para de recibir pedidos para contratar sus servicios. “La verdad que no me esperaba que funcionara tan bien. Incluso tuvimos que empezar a rechazar trabajos”, reconoció la mujer.

Asimismo, dejó claro que su idea finalmente se convirtió en una pyme rentable, al punto que James dejó su trabajo anterior para dedicarse de lleno a su nueva actividad de “marido en alquiler”. Mientras que su esposa, se encarga de tomar los pedidos, así como del community management del sitio web y las redes.

Incluso ya están preparando un nuevo servicio para fin de año: la colocación de guirnaldas luminosas y decoraciones navideñas en las casas.