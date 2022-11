Insólito: un drone cayó sobre una chica en el show de Bad Bunny en Buenos Aires

Pero como en cada evento masivo y en tiempos de redes sociales, siempre hay un momento épico que rápidamente se hace viral. En esta ocasión fue el turno de una chica de nombre Luciana, quien vivió un incidente mientras disfrutaba del concierto de Bad Bunny en el estadio Vélez.

¿Qué le pasó a la chica que sufrió un incidente en el show de Bad Bunny?

En los videos que recorrieron las redes sociales, se observa el momento en que la joven que grababa parte del recital, tuvo que bajar la cámara porque un drone cayó sobre ella y quedó enganchado en el cabello.

La información fue compartida por el periodista Mauro Albornoz, pero además confirmada por la propia Luciana que publicó un video en su cuenta de TikTok, donde se observa la insólita escena. "A mi sola me pasan estas cosas", escribió en el pie de la publicación.

Mientras que, el periodista Mauro Albornoz, agregó que la victima no presentó lesiones de gravedad. “Por suerte no tuve ninguna lesión, solamente me arranco un poco de pelo porque no podían desenredármelo... me enojo un poco que tampoco es que se disculparon”, habrían sido las palabras de la joven en conversación con el comunicador.

Y más adelante agregó: "le mandaron un mail a las 18 hs con una entrada para el show que empezaba a las 21. “yo vivo lejos por lo que no llegue”, le contó la joven.

