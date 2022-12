Insólito: buscan a un "chico" que se sacó una foto con Diego Maradona hace 41 años

Las historias sobre Diego Maradona no paran, y en las últimas horas una usuaria en las redes de nombre Laura, hizo pública una historia, donde contó que le tomó una foto a un chico de 14 años junto al futbolista argentino, pero nunca le pudo entregar la foto y ya an pasado 41 años, por lo que emprendió una búsqueda.

Y más adelante agregó: "Me pongo a pedir una foto contra el vidrio y dos guardaespaldas dicen que no con la mano, pero Diego les dice que me dejen entrar. Entré, me saqué la foto y salí, pero la felicidad fue tan grande que no pude irme de la vereda", contó.

La historia que se tomó una foto con Diego Maradona y nunca la obtuvo

Pero la mejor parte del relato vino después, cuando detalló su encuentro con este chico, que ya es un adulto: "Cuando Diego Maradona sale y quiere subirse a un auto, se acerca este chico que tendría unos 13 o 14 años y rogándome casi llorando me suplica: “¡por favor, sacame una foto con Diego!”.

La mujer sin dudar le sacó la foto, y el chico le dio su dirección de Rosario para que se la envíe cuando revelara el rollo, pero perdió los datos y nunca se la pudo enviar. "Siempre quedé pensando en que ese chico todavía debe de estar esperando esa foto, y por eso se las mando porque me encantaría que podamos encontrarlo. ¡Ojalá llegue pronto a sus manos!", finalizó.



Laura hizo llegar la historia a Proyecto Pelusa, una cuenta en redes sociales que pretende ser un “homenaje popular a Diego Maradona a través de las fotos que se sacó con la gente”, y desde allí se propusieron llevar a cabo “una misión impostergable” que no es otra cosa que encontrar al chico de la foto.