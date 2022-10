Inesperado: Marcelo Gallardo anuncia su despedida del River 

En un giro totalmente inesperado, el director técnico argentino Marcelo Gallardo anunció, en conferencia de prensa, que ya no estará al frente de River Plate , club al que llegó en el año 2014.

"Anoche le comunique al club que no seguiré más. En diciembre acaba mi contrato y es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Han sido 8 años y medio. Tengo que agradecer la oportunidad y la total libertad que me han dado en mi trabajo. Agradezco a todos, jugadores, directivos, hinchas y toda la gente que me ha acompañado", dijo el entrenador de 46 años de edad.