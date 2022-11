Inesperado: lo que dijo Hasbulla Magomédov cuando le preguntaron por Lionel Messi

El influencer que tiene más de 4 millones de seguidores en sus redes oficiales , dijo que no era fanático del fútbol. Pues su pasión son los autos y las artes marciales mixtas. Pero nadie se esperaba que al consultarle sobre Lionel Messi, diera una respuesta como la que tuvo en el programa radial 'Perros de la Calle' por Urbana Play.

Todo iba bien en la charla, hasta que Hasbulla Magomédov dijo "¿Quién es Messi? ¿Futbolista es?", y dejó a todos sin palabras incluido el conductor, Andy Kusnetoff, pero las carcajadas no faltaron en el estudio "El primo se ríe", dijeron. Y l traductor agregó: "Porque nos está boludeando", dando a entender que las palabras del influencer ruso eran una broma.

HASBULLA vino a #PerrosDeLaCalle Hablamos de la fama, su religión y su vínculo con el fútbol #hasbulla #messi #andykusnetzoff @urbanaplayfm HASBULLA vino a #PerrosDeLaCalle Hablamos de la fama, su religión y su vínculo con el fútbol #hasbulla #messi #andykusnetzoff original sound - UrbanaPlayFm

¿Qué opina Hasbulla Magomédov del fútbol?

Pero eso no fue todo. Recientemente, el influencer había conversado con Infobae y confesó: "Sé que Argentina es la favorita para este mundial de Qatar. Ojalá pueda conocer a Messi y Di María”, según reseñó el medio. Por lo que queda claro que su opinión sobre Lionel Messi en el programa radial, no fue más que una broma.

Además, luego estuvo en el programa 'Argenzuela' de Jorge Rial por C5N y se reivindicó sobre su opinión que se hizo viral en redes. “Un poquito sí lo conozco, sé que es futbolista. Sé quién es Messi. También Maradona”, confirmando que era ironía pura.

Y más adelante contó: “Me regalaron una camiseta de Boca, me gustó el regalo, así que ahora soy hincha de Boca... Como la gente me quiere mucho acá quiero compartir. Tengo amigos y me gusta mucho el vino”, cerró Hasbulla Magomédov en su paso por Argentina.