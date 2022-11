Inés Estevez se sumó al Día Mundial de la Adopción con un enternecedor video

En el material se observa a la artista acompañada de sus hijas Cielo y Vida, quienes se dejaron ver sonrientes y muy felices. "Juntas somos familia", con esta frase, la famosa cierra el video, que en solo horas superó las 70 mil reproducciones y recibió cientos de comentarios y likes.

Andrea Pietra, Marcela Morelo, Patricia Palmer y Sergio Verón, son otros de los artistas que se sumaron a la campaña #SomosFamilia. Cabe destacar que la creación de esta fecha surgió en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando un grupo de amigos discutía que no existía un día a nivel mundial para celebrar la adopción.

Por ello, el fundador de la plataforma de crowdfunding ‘Adopt Together’, Hank Fortener, creó el #WorldAdoptionDay el 9 de noviembre de 2014, con la finalidad de celebrar la unión de nuevas familias instaurando conciencia sobre la adopción, y para recaudar fondos para apoyar a las familias durante el proceso de adoptar.

La historia de Inés Estevez y sus hijas Cielo y vida

Hace un tiempo Ines Estévez contó que adoptó a las hermanas Cielo y Vida en el año 2011, cuando tenían uno y dos años respectivamente. Y en el 2016, la actriz contó que Vida tenía un retraso madurativo inclasificable.

“Aclaro que tengo una hija que no es autista, pero tiene una condición madurativa tan compleja como eso. Quizá mayor, porque es inclasificable. Es decir, no hay manual que acompañe el caso... Tiene la incapacidad de hablar... Es incapaz de comer, hacer pis, beber, taparse y destaparse en la cama o sacarse los zapatos por sí sola. No puede decirnos cuándo tiene hambre o frío o le duele algo. Somos tremendos necios si no aceptamos que tiene una incapacidad”, detalló en aquel momento.

Quienes la siguen admirar su capacidad de salir adelante y llevar a sus hijas a la felicidad, dejar un mensaje positivo al mundo de que sí se puede hacer familia, y que siempre lo mejor está por venir. Inés Estevez es de esas mujeres que supera lo que sea, con tal de ver bien a su círculo más íntimo, que en este caso son sus hijas Cielo y Vida.