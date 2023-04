Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo, cumple un año: así celebraron

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCoDl5YYuzhW%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

En el emotivo video, narrado por Camilo Echeverry, tanto él como Evaluna Montaner escogieron algunos de los momentos que han pasado a lado de su pequeña que, desde que llegó al mundo, los ha acompañado en su intensa gira que emprendieron en América y Europa, la cual inició hace algunos meses.

Evaluna Montaner y Camilo: el mensaje de cumpleaños a su hija

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos, porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, dijo el esposo de Evaluna Montaner en el video.

“Te prometemos que vamos a estar a tu lado sintiendo contigo. Ya sé porque es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por la vida como tú Índigo sin pasado, sin noción del futuro, queremos ser como tú cada día. Feliz cumpleaños Índigo”, concluyó en la tierna grabación en la que dejaron al descubierto por primera vez el rostro de su hija de apenas meses de nacida.

Entre las imágenes, uno de los que llamó la atención entre los seguidores de la pareja en redes sociales, fue cuando se mostró a la bebé usando el disfraz de Mirabel Madrigal, personaje principal de ‘Encanto’, película de Disney inspirada en Colombia.