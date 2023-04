Inauguraron un mural de 80 metros de Paula Pareto en su barrio: La reacción de la campeona olímpica

El arte dedicado a la arisita lo hiceron en su barrio: San Fernando, por lo que ella quedó totalmente emocionada cuando le dieron la noticia: “ Fue una sorpresa el mural . Bruno me lo mandó por Instagram, unas semanas antes de la inauguración y dije ‘bueno, ¿dónde será eso? ’, inició la deportista

Luego detalló que se asombró aún más cuando le dijeron que esta gran obra de arte se encontraba a solo unos metros de ella: "Pensé que iba a decirme Hurlingham, re lejos. Pero cuando me dijo en San Fernando, no lo podía creer”.

image.png

“Yo estaba de viaje y un día, cuando estaba llegando al café, uno o dos vecinos me dijeron ‘viste que acá hay un mural’ Y yo les respondí ‘¿cómo acá?’ Ahí fue cuando me dieron la dirección y era en mi barrio. Después vinieron del Concejo Deliberante para ver si podía ir a la inauguración y les dije que sí”, agregó muy emocionada la atleta.

image.png

“Es un gran honor, Bruno un genio. Todo cuadró, muy lindo. Es un gran reconocimiento y un honor que me pusieran al lado de grandes referentes del deporte argentino. Es un mimo que me hace mi ciudad, mi municipio, así que lo tomo así. Fue una linda sorpresa. Muy agradecida”, sumó.

¿Quién fue el encargado de realizar el mural de Paula Pareto?

Este mural de 80 metros que se puede observar desde una distancia lejana estuvo a cargo de del muralista Bruno Galati, quien es oriundo de San Nicolas por lo que no dudó en hacer la obra de Paula y de otras grandes figuras del deporte argentino.

Luego del gran resultado, Galati ofreció unas palabras acerca de esa experiencia: “Hice a muchos deportistas. Por distintas circunstancias. Me ofrecieron hacer un paseo de deportistas en la zona de los aserraderos", inició el artista.

"Cuando me mandaron la pared, medio que me asusté, era muy grande. En una avenida. Pero fue un lindo desafío. En un comienzo era pintar a Diego Maradona, Lionel Messi y Manu Ginóbili, pero sumamos a varios deportistas cuando me confirmaron que el mural iba a ser más grande que la idea del comienzo. Yo propuse incluir atletas mujeres y desde el municipio nos sugirieron sumar a Paula”, agregó.

image.png

“Toda la línea negra está pintada con un pincel muy chico. En total, estuvimos seis días en la primera etapa, y en la segunda, casi cuatro días más. Arrancamos a las 10 de la mañana y nos quedamos hasta las 12 de la noche”, detalló.