¿Ibai Llanos traicionó a Gerard Piqué? Así reaccionó a la canción de Shakira﻿

Entre quienes reaccionaron está Ibai Llanos, uno de los youtubers españoles de más renombre y amigo íntimo de Gerard Piqué, con quien creó la Kings League, una liga de streamers que desde el pasado 10 de enero está dando de qué hablar.

“No me esperaba que esto fuera tan ‘hardcore’, sí le tira ‘beef´’”, fue uno de los primeros comentarios de Ibai Llanos mientras escuchaba la canción de Shakira. Según el streamer, el sencillo de la colombiana fue un golpazo para el exjugador, que ahora comparte su vida sentimental con la estudiante universitaria Clara Chía Martí.

“Vaya hostias le ha pegado (...). Descanse en paz, Gerard Piqué”, comentó mientras escuchaba Music Sessions #53. “Qué es esta barbaridad, es un temazo en verdad, eh”, comentó el famoso mientras expresaba asombro y lanzaba risas.

En la red Twitter, Ibai Llanos dejó ver su sorpresa, comentado: “La madre que me trajo a este mundo”, ante la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

Shakira: la polémica letra de la sesión con Bizarrap

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique.