Ibai Llanos hace un comentario sobre Shakira y enfurece a Gerard Piqué

Fue así como, en el directo After KingsIbai Llanos reveló un dato sorprendente. "¿Que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene?", ha preguntado en medio del debate sobre fútbol: "Sigue a 65 personas y me ha seguido, de verdad".

La reacción de Gerard Piqué ante el comentario de Ibai Llanos

"¿Os dais cuenta? Luego os quejáis de que no hay ritmo", fue la respuesta de Gerard Piqué, quien evidenció molestias ante las risas del resto de presidentes. "Me ha venido a la cabeza, me ha impactado", ha querido asegurar Ibai Llanos para quitar tensión al momento.

"No tiene nada que ver el tema", le replicó Gerard Piqué: "Es para echarte una bronca, porque el tema que has sacado no tiene nada qué ver con las sanciones", agregó.

Para Ibai Llanos, todo era para intentar que "lo pasen bien". Por eso, después ha vuelto a resaltar la buena relación que tiene con Shakira en un divertido TikTok. "Shakira y yo somos amigos, no es broma", ha escrito.

Gerard Piqué: lo que dijo sobre Rauw Alejandro y Rosalía

En el mismo programa, también se habló del comunicado de Rauw Alejandro sobre su separación de Rosalía. Gerard Romero, siguiendo su papel de periodista, decidió que era un tema importante para comentar en directo.

Y Piqué, aunque al principio se queda callado, no pudo evitar intervenir, basado en su propia experiencia. "Yo creo que es mejor no opinar de estas cosas", ha señalado: "No me gusta hablar de otras personas".