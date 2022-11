¿Hubo pleito entre Rosalía y Georgina Rodríguez?: Esto es lo que se sabe

Rosalía fue una de las estrellas de la música que brilló en la reciente gala de los Grammy Latinos. Una ceremonia que se convirtió en una de las celebraciones más comentadas este año, no solo por los récords logrados durante la entrega de premios , sino también por lo que se descubre con respecto a lo que ocurrió detrás de las cámaras.

¿Georgina Rodríguez y Rosalía se pelearon?

La ceremonia de los Premios Grammy Latinos estuvo llena de imprevistos para Georgina Rodríguez. Trascendió que ella no esperaba que sucediese un enfrentamiento entre una de las artistas que más en estima tiene.

Y es que tras "sufrir un ataque de ansiedad y romperse una uña al saludar a Sebastián Yatra", la modelo siguió con la racha de mala suerte, pues se enfadó con Rosalía.

Con respecto a esto, uno de los amigos de Georgina Rodríguez, Iván García, ha salido frente a las cámaras para desmentir que su amiga y Rosalía tuvieran algún tipo de roce durante la gala.

Iván García aseguró que las artistas no se enfadaron porque Rosalía no le cediese el camerino a Georgina para cambiarse de vestido: "Ella entró en un baño a hacer sus necesidades y aprovechó la ocasión para cambiarse. Pero no era un baño de obra ni mucho menos, era un servicio normal", explicaba la amistad de Rodríguez.

El joven ha concluido su intervención explicando que la influencer se rompió una uña durante la celebración del cumpleaños de su hija y que todos los rumores que se han difundido son de "un representante español que se está inventado todo porque está descontento con Georgina".