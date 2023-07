Hermano de Silvina Luna: "Su vida cambió y ya no va a ser lo mismo"

“Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, reveló el hermano de Silvina Luna en una entrevista para Mitre Live, con Juan Etchegoyen.

silvinaluna3.png

Hermano de Silvina Luna: "No es vida"

También dio detalles de la cotidianidad de la ex Gran Hermano: “Se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, comentó.

Además de las declaraciones del hermano de Sivina Luna, el periodista Ángel de Brito reveló en LAM detalles sobre el proceso de salud que atraviesa la actriz. “Algunos hablan de milagro, pero no hay que ser tan optimistas porque Silvina sigue en estado crítico, en terapia intensiva y con la diálisis, que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y finalmente trasplantarse”, explicó.

silvinaluna2.png

“Me contaron del Hospital Italiano que ahora están haciendo mucho énfasis en trabajar con los kinesiólogos porque hace un mes que Silvina está en cama con todos los aparatos. No se levantó y tiene que recuperar fuerzas para volver a caminar y moverse sola”, agregó el conductor de LAM.