¿Hay romance entre Leonor de Borbón y el futbolista Gavi? El DT de España responde

gavi1.jpg

Además, tras la histórica goleada de España a Costa Rica (7-0) en su debut en el Mundial Qatar 2022, el rey Felipe VI quien estaba en Doha apoyando a la selección, bajó a los vestuarios para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico. Reconoció que llevaba tiempo sin ver un resultado tan contundente.

Y de regalo se llevó una camiseta firmada por todos los futbolistas. Lo curioso es que ésta, unas tallas más pequeña que las que usa el monarca, llevaba el número “9″, el de Gavi, que con 18 años se convirtió en el jugador más joven en hacer un gol en una Copa del Mundo con España y el tercero en general.

Los rumores entre Leonor de Borbón y Gavi

“En el Instituto de Gales hay una carpeta forrada con las fotos de Gavi (...). La talla de la camiseta de Gavi no es para el rey Felipe. Es el jugador más guapete de la selección, está soltero, pero liga mucho. Miren cómo una fan de su edad le escribe su teléfono en un papelito”, señalaron en el programa de televisión Socialité.

Y precisamente Luis Enrique, el técnico de la Selección de España, ha bromeado sobre esta historia en la que su jugador ha sido bautizado ya como futuro Rey de España.

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1598053081949896706 ¿Qué te parece que GAVI vaya a ser REY de ESPAÑA?



LUIS ENRIQUE: "Ya me he enterado ya... pero no lo veo". pic.twitter.com/OT1zGeiVwL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 30, 2022

Al enterarse sobre esto en redes sociales, Luis Enrique no pudo controlar las risas y dejó claro que está al tanto de todos los rumores: "Ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gusta darle la vuelta a todo ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no", ha bromeado el técnico.

Pablo Martín Páez Gavira, conocido deportivamente como Gavi, es un futbolista profesional español que juega como centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. Con solo 18 años, se convirtió en el jugador más joven de la Selección Nacional en disputar un partido mundialista.