¿Hay enemistad entre Julieta Poggio y Romina Uhrig?

Es por ello que tras ver una sólida unión entre ambas, sorprendió el anuncio de Estefi Berardi mostrando que Romina Uhrig había dejado de seguir a Julieta Poggio en Instagram. "Romina dejó de seguir a Julieta", escribió la periodista junto una foto como evidencia y un emoji que denotó sorpresa.

granhermano14.png

Lo que dijo Romina sobre el unfollow a Julieta Poggio

Fue durante una entrevista en el ciclo de streaming Estamos en una, que Lourdes Sánchez le preguntó a la exdiputada sobre el polémico unfollow. "Hoy me levanté y vi un tweet de Ángel De Brito que decía 'problema nacional: se dejaron de seguir Juli y Romina', ¿Qué pasó?", dijo la bailarina de corrientes.

Ante la pregunta Romina Uhrig contestó. "No sé qué pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó". La respuesta no convenció a Lourdes Sánchez, por lo que siguió indagando. "¿Pero vos apretaste 'unfollow'?", le consultó.

La esposa de Walter Festa dejó dudas al responder con un gesto facial de manera pícara: apuntó con los ojos hacia arriba y sacó piquito. Pero después dejó el humor de lado y contestó con suma seriedad. "No, no sé qué pasó, no tengo idea", dijo sobre el confuso hecho con Julieta Poggio.

granhermano48.jpg

Posteriormente, habló de un problema que está sucediendo en las redes sociales. "Estaba viendo el tema de las redes y nos eliminaron mucha gente. Antes había otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más", explicó Romina Uhrig, dando a entender que le sucedió con varias cuentas y no sólo con Julieta Poggio.

Relató cómo se enteró de esto. "Yo me enteré por Juli. Anoche me empezó a llamar y yo estaba durmiendo, a las 2.30 tenía llamadas perdidas de ella. Después también me habló la presidenta del club de fans de Juli, Nachito, todos... Cuando me levanté no entendía que pasó", relató Romina Uhrig sobre cómo Julieta Poggio la llamó para preguntarle por el tema.

También habló de su vínculo actual con la bailarina. "Con Juli ahora no hablamos mucho ya como antes por temas de las dos, pero está todo bien. No hubo nada que me molestó. Entiendo que ella está a full como yo también. Cuando nos vemos está todo más que bien".