Halle Bailey se cuela en el cine para ver La Sirenita y nadie la reconoce

Sin embargo, y pese a las críticas, la cinta ha recibido grandes reseñas por parte de la audiencia y ante esto fue la misma Halle Bailey quien decidió vivir la experiencia de ver su película en el cine, como el resto del público.

La protagonista de La Sirenita no quiso perderse la oportunidad de verse en la pantalla grande y asistió a una sala de cine para ver las reacciones de la gente a su actuación.

La actriz ingresó a una sala de cine cubriéndose la cara con un cubrebocas, usando lentes y como era de esperarse nadie la reconoció. El público que se sentó a su alrededor no se dio cuenta que estaban junto a la actriz que dio vida a Ariel en esta nueva película.

Y, gracias a que nadie pudo notar su presencia, Halle Bailey compró un bote de palomitas con la imagen de La Sirenita. “¡No puedo creer que La Sirenita sea la película #1 en el mundo! Fui al cine a verla anoche”, publicó la actriz en su cuenta de TikTok. En la red social asiática publicó el clip en el que se puede ver la aventura que vivió para poder pasar desapercibida al cine.

