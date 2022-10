Guillermo Vilas reaparece y enternece con una foto familiar

El extenista Guillermo Vilas supo remover las fibras sensibles de los fanáticos del tenis con una sorpresiva reaparición después de mucho tiempo . El famoso ex tenista, quien ha preocupado a sus fans desde que trascendió que padece una enfermedad neurodegenerativa, apareció en una tierna imagen publicada en las redes sociales de su esposa, Phiang Vilas.

Aunque no suele mostrarse en público, fue este jueves cuando el astro del tenis quedó plasmado en una publicación de su esposa y junto a dos de sus hijos .

En la imagen de antología, publicada en el perfil de Instagram de Phiang Vila , se puede ver a Guillermo Vilas junto a su esposa y dos de sus hijos, en una imagen compartida.

Vale recordar que la familia de la estrella del tenis la completan las otras dos hijas, quienes están ausentes en las imágenes, Andanin, de 18, e Intila, de 11.

La salud de Guillermo Vilas, una preocupación desde 2020

Fue en el año 2020 cuando la salud de Guillermo Vilas, de 70 años de edad, generó preocupación al confirmarse la enfermedad neurodegenerativa que padece. Dos años antes, en 2018 Tito Vázquez, había dicho públicamente un comentario al respecto.

"Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer", dijo en ese entonces. Hasta ahora y mientras el famoso extenista reside en Mónaco con su familia, son pocos los detalles que se tienen en torno a su salud ya que su familia mantiene un hermetismo al respecto.

Sin embargo, ha trascendido que alterna momentos de lucidez con otros de deterioro cognitivo. José Luis Clerc, quien fuera su antítesis en la cancha, dejó saber sus sentimientos al hablar del recordado tenista.

“Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo 'Batata, estoy un poco enfermo'. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, dijo el año pasado en el programa de Mirtha Legrand.