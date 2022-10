Gonzalo Higuaín se quebró al anunciar su retiro del fútbol: así fue su carta de despedida

"Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos", comenzó diciendo Gonzalo Higuaín. Y más adelante agregó: "Siento que el fútbol me dio muchísimo, y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a todos los que siempre confiaron en mí", dijo sin poder evitar quebrarse ante las cámaras, por lo que representa esta decisión en su vida personal y profesional.

Esta noticia no solo conmueve a los argentinos, sino a los fanáticos que tiene el jugador en el mundo entero. Y es que Gonzalo Higuaín surgió de River y jugó tres mundiales con la selección Argentina, así como metió muchos goles en el Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea.

Los goles alcanzados por Gonzalo Higuaín en su carrera

Actualmente Gonzalo Higuaín está jugando con el Inter Miami y le quedan exactamente dos partidos para finalizar la temporada regular de la MLS. Este miércoles se enfrentarán a Orlando City y el domingo a Montreal, donde se definirá si la carrera del "Pipita" se extiende unos partidos más. Pero lo cierto, independientemente de lo que pase esta semana, la temporada 2022 será la última de su carrera.

Te contamos, cuáles son las estadísticas del deportista en todos sus años de carrera y paso por diferentes clubes:

- River: 15 goles en 41 partidos

- Real Madrid: 121 goles en 264 partidos

- Napoli: 91 goles en 146 partidos

- Juventus: 66 goles en 149 partidos

- Milan: 8 goles en 22 partidos

- Chelsea: 5 goles en 18 partidos

- Inter Miami: 27 goles en 67 partidos

- Selección Argentina: 32 goles en 75 partidos