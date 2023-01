¿Gloria Trevi volverá a la cárcel? La nueva demanda que enfrenta por abuso infantil

La cantante Mexicana Gloria Trevi podría ser imputada de nuevo y esta vez en Estados Unidos, por el delito de corrupción de menores. Tanto ella como su ex productor, Sergio Andrade, enfrentan demanda de abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990, en Los Ángeles

Ahora, la demanda presentada aparentemente contra ella y Sergio Andrade, surge por captar menores de edad para la red sexual que coordinaban en México, según publicó la revista especializada Rolling Stone.

Sin embargo, según la copia de la demanda obtenida por The Rolling Stone, ni el nombre de Gloria Trevi, ni el de Andrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados.

En el documento los demandantes hacen referencia a los conciertos y álbumes de la cantante durante los noventa. Las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando la cantante de “Pelo suelto” se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por Andrade y para entonces, tanto Trevi como Andrade ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

La respuesta de Gloria Trevi

En medio de un viaje por Europa, Gloria Trevi respondió a las acusaciones. "Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Nos vemos, los quiero mucho y estén bien, yo estoy bien", dijo.

También, a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, la cantante aseguró que "fueron acusaciones falsas" y aseguró que "no me quedaré callada ante crímenes que no cometí".

La demanda fue interpuesta el pasado 31 de diciembre y este año conoceremos cómo actúa la ley americana con las acciones ejercidas en el pasado de Gloria Trevi. Todos los detalles de cómo captaron a sus víctimas -quienes se encuentran presentando la demanda- en el video de arriba.