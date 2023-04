Gerard Piqué y Clara Chía no pudieron disfrutar del todo sus vacaciones en Dubai

El diario británico The Sun informó que mientras Piqué y Clara estaban disfrutando del lugar, se les acercó un niño que aparentemente le pide una foto, a lo que el ex futbolista decide no hacerlo. Esto no dejó de pasar por desapercibido en las redes, arremetiendo de inmediato contra ambos.

https://twitter.com/davidji65602452/status/1651145680713547777 Clara Chía y Gerard Piqué Disfrutar de Sus Vacaciones en Dubái!

A Pique Se Le Ve Algo Incómodo con su Short de Playa! pic.twitter.com/c7oMtYe9uK — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) April 26, 2023

No obstante eso no sería todo por el que Pique sería criticado debido a que fue capturado acomodándose su pantalón corto cercana a su zona íntima, generando todo tipo de comentarios en las redes.

¿Cuál fue el lujoso regalo que le dio Gerard Piqué a Clara Chía en su cumpleaños?

La relación sentimental entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí inició en medio de una controversia y rumores de infidelidades ya que, al parecer, fue la tercera en discordia en la separación entre el catalán y Shakira.

A partir del momento en el que oficializaron su relación se convirtieron en una de las parejas más escandalosas a nivel internacional en el mundo del espectáculo. Recientemente la joven estudiante cumplió 24 años y el jugador le regaló un auto valuado 220mil dólares.

Medios españoles han asegurado que el ex jugador le regaló a Chía Martí un modelo Aston Martin DB9 GT. Según informaron, distintos civiles la vieron manejando dicho auto por las calles de Barcelona.

image.png

Desde que inició su relación con Gerard Piqué, la vida de Clara Chía se convirtió en centro de atención y de ser estudiante y mesera pasó a disfrutar de todos los lujos que puede ofrecerle el exdeportista.

Y es que, además del lujoso automóvil, trascendió que también le regaló un viaje a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes y una de las ciudades más costosas en el mundo. La pareja no eligió este destino solo por los lujos, sino porque es una de las pocas ciudades donde los paparazzis no pueden perseguirlos por las calles.

Se trató de un viaje rápido con el que decidieron liberar tensiones y liberarse también de la prensa que los sigue de forma constante desde la sonada ruptura de Gerard Piqué con Shakira.

image.png

El viaje ocurre a pocos días de que el dueño de la Kings League vaya a Miami, la primera en la que visitará a sus hijos, Milán y Sasha. Un viaje que no podrá compartir con su novia.

También, desde el portal Nueva Mujer, revelaron que Gerard Piqué le regaló a Clara Chía una vivienda, la cual sería una mansión valuada en 4 millones de euros. Sin embargo, parece que la joven de 24 años y el empresario se instalarán en la casa que Gerard compartía con Shakira, en Esplugles de Llobregat.