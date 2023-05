¿Gerard Piqué se peleó con el hermano de Shakira? La verdad tras estos rumores

En el ciclo, la periodista dijo: "se supone que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y dicha discusión, supuestamente, se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino se tendría que haber liado a golpes para defender a su hermana Shakira", sin embargo, apuntó que sería información no confirmada.

Verónica Bastos indicó además que "según los rumores, la Policía tuvo que intervenir para detener este altercado, y debemos aclarar que no existe reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente".

shakira (12).jpg

Gerard Piqué: la verdad tras el rumor sobre la pelea

Y aunque muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta información, desde el entorno de Shakira como el de Piqué apuntaron que se trataría de una historia completamente infundada y así lo informó también el medio español La Vanguardia.

Los medios españoles indicaron que Gerard Piqué y Tonino Mebarak solo se encontraron cuando el hermano de la cantante acompañó a los pequeños Shasha y Milan para que se fueran con su padre a pasar unos días con él.

gerard poque.jpg

Del mismo modo lo han comunicado los colaboradores de El programa de Ana Rosa. El colaborador Pepe del Real asegura que el círculo cercano de la cantante dice que "el trato de la familia es cordial".

"El trato no es tan amigable como antes, puede que haya algún desencuentro, pero se soluciona de forma razonable y, por supuesto, nadie pierde las formas", añade. "Me dicen que Tonino y Piqué se llaman por teléfono y la comunicación fluida ya no es con su ex, sino con el hermano de Shakira".