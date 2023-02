Gerard Piqué menciona a Shakira por primera vez: "Podría ser ella"

Ocho meses después de anunciar su separación, Shakira y Gerard Piqué siguen siendo centro de controversia. Y es que, a pesar de los dardos que le lanzó Shakira en su sesión con Bizarrap, Gerard Piqué, más allá de aparecer en un Twingo o anunciando un acuerdo con Casio, no había mencionado a su ex en público tras su mediática ruptura .

shakira y gerard pique (2).png

Gerard Piqué, quien ahora es el presidente de la famosa Kings League habló sobre quién era la persona más famosa y que más seguidores tiene en su agenda de contactos. Luego de pensarlo y hacer memoria, hace alusión a la madre de sus hijos y pareja hasta hace varios meses.

“Quizás… diría… Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram… Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo”, respondió el ex jugador del Barcelona FC.

Gerard Piqué: meses complicador

De igual forma y en la misma transmisión, Gerard Piqué respondió preguntas sobre el Mundial logrado por su ex compañero, Lionel Messi, pero reconoció que “los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero, y todavía no he charlado con él (Messi) después de haber ganado la Copa del Mundo”.

la-ironica-respeusta-de-gerard-pique-a-shakira-1491426.jpg

También le preguntaron sobre quién cree que es el mejor jugador del mundo. “Creo que en términos de talento, Messi es el número uno, pero es cierto que Cristiano Ronaldo ha trabajado muy duro para competir y luchar por ese primer puesto (ser el número unio). Si tengo que elegir, me quedo con Messi”, dijo.